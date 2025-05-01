Украинский бизнес ухудшил оценку своей деятельности: причины

В апреле Индекс ожиданий деловой активности составил 49,4 по сравнению с 51,8 в марте 2025 года (в апреле 2024 года - 52,3).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Среди указанных негативных факторов: существенное ухудшение погодных условий, длительная неопределенность относительно дальнейшего хода боевых действий, рост расходов бизнеса на сырье и оплату труда, ускорение инфляции, ослабление курса гривны к евро и дефицит квалифицированных кадров.

В то же время положительными драйверами оставались устойчивый потребительский спрос, поступление международной финансовой помощи и лучшая, чем ожидалось, ситуация в энергетике.

Предприятия промышленности сохранили самые оптимистичные среди всех секторов оценки результатов своей деятельности благодаря устойчивому потребительскому спросу, наращиванию производства и налаживанию логистики: секторальный индекс в апреле составил 51,8 по сравнению с 53,1 в марте 2025 года (в апреле 2024 года - 51,7).

Предприятия торговли также положительно оценили результаты своей текущей деятельности благодаря достаточному предложению товаров и устойчивому внутреннему спросу: секторальный индекс в апреле составил 51,2 (в марте 2025 года - 54, в апреле 2024 года - 51,8).

Предприятия строительства сдержанно оценили свои текущие экономические результаты, несмотря на существенное ухудшение погодных условий: секторальный индекс в апреле составил 47,3 по сравнению с 52,9 в марте 2025 года (в апреле 2024 года - 53,4).

Предприятия сферы услуг ослабили ожидания и сохранили самые сдержанные среди всех секторов оценки своей деловой активности, учитывая высокие риски безопасности и дефицит квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 46,3 в апреле (в марте 2025 года - 48,8, в апреле 2024 года - 53,1).

Напомним:

В марте индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) впервые за 11 месяцев превысил нейтральный уровень и составил 51,8 по сравнению с 46,9 в феврале 2025 года (52,0 - в марте 2024 года).