Підприємці Київщини зможуть отримати 20 тисяч на роботу Пунктів незламності

Семен Рубан — 6 березня, 10:50
Фото: "20 хвилин"

Підприємства Київської області, на основі яких функціонують Пункти незламності, можуть отримати одноразову допомогу у 20 тис. грн для забезпечення стабільної роботи таких пунктів.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

КОВА внесла зміни до програми "Конкурентоспроможна Київщина" на 2026-2027 роки, запровадивши новий інструмент підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, що обслуговує Пункти незламності.

Заявку вже можуть подати юридичні особи та ФОПи, які верифіковані та офіційно залучені до мережі Пунктів незламності.

Отримані кошти можна спрямувати на:

  • придбання бензинових, дизельних або газових генераторів;
  • придбання інверторів та акумуляторів;
  • ремонт енергетичного обладнання;
  • закупівлю пального.

Також Калашник написав, що в межах програми обласний бюджет передбачає 25 млн грн на додаткове відшкодування відсотків за кредитами за державною програмою "5-7-9%".

Завдяки цьому підприємці, що інвестують в генерацію електроенергії, зможуть отримувати кредити під 0% річних.

Нагадаємо:

Нещодавно Литва передала Київській області 78 генераторів потужністю 6 кВт та 6 генераторів по 25 кВт.

На початку лютого Київська область за декілька тижнів отримала 509 генераторів загальною потужністю понад 5,3 МВт.

