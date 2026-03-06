Підприємці Київщини зможуть отримати 20 тисяч на роботу Пунктів незламності
Підприємства Київської області, на основі яких функціонують Пункти незламності, можуть отримати одноразову допомогу у 20 тис. грн для забезпечення стабільної роботи таких пунктів.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
КОВА внесла зміни до програми "Конкурентоспроможна Київщина" на 2026-2027 роки, запровадивши новий інструмент підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, що обслуговує Пункти незламності.
Заявку вже можуть подати юридичні особи та ФОПи, які верифіковані та офіційно залучені до мережі Пунктів незламності.
Отримані кошти можна спрямувати на:
- придбання бензинових, дизельних або газових генераторів;
- придбання інверторів та акумуляторів;
- ремонт енергетичного обладнання;
- закупівлю пального.
Також Калашник написав, що в межах програми обласний бюджет передбачає 25 млн грн на додаткове відшкодування відсотків за кредитами за державною програмою "5-7-9%".
Завдяки цьому підприємці, що інвестують в генерацію електроенергії, зможуть отримувати кредити під 0% річних.
Нагадаємо:
Нещодавно Литва передала Київській області 78 генераторів потужністю 6 кВт та 6 генераторів по 25 кВт.
На початку лютого Київська область за декілька тижнів отримала 509 генераторів загальною потужністю понад 5,3 МВт.