Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Литва передала Київщині понад 80 генераторів різної потужності

Альона Кириченко — 2 березня, 11:30
Литва передала Київщині понад 80 генераторів різної потужності
ТГ Миколи Калашника

До Київської області передано від Литви 78 генераторів потужністю 6 кВт та 6 генераторів по 25 кВт.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, загалом від початку енергетичного терору ворога проти нашої держави Київщина отримала від міжнародних партнерів 780 генераторів, 182 портативні зарядні станції. Загальна потужність переданого обладнання — майже 10 МВт.

Водночас, як він підкреслив, частина генераторів, які працюють із перших хвиль масованих атак, уже відпрацювала значну кількість мотогодин. Тому нові поставки дозволяють не лише посилювати систему резервного живлення, а й проводити необхідну ротацію та технічне обслуговування наявного обладнання, зазначив Калашник.

Нагадаємо:

На початку лютого Київська область за декілька тижнів отримала 509 генераторів загальною потужністю понад 5,3 МВт.

енергетика Литва

Литва

Литва передала Київщині понад 80 генераторів різної потужності
Україна вперше імпортує американський СПГ через Литву
Литва виділить Україні додаткову енергетичну допомогу

Останні новини