Литва передала Київщині понад 80 генераторів різної потужності

До Київської області передано від Литви 78 генераторів потужністю 6 кВт та 6 генераторів по 25 кВт.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, загалом від початку енергетичного терору ворога проти нашої держави Київщина отримала від міжнародних партнерів 780 генераторів, 182 портативні зарядні станції. Загальна потужність переданого обладнання — майже 10 МВт.

Водночас, як він підкреслив, частина генераторів, які працюють із перших хвиль масованих атак, уже відпрацювала значну кількість мотогодин. Тому нові поставки дозволяють не лише посилювати систему резервного живлення, а й проводити необхідну ротацію та технічне обслуговування наявного обладнання, зазначив Калашник.

Нагадаємо:

На початку лютого Київська область за декілька тижнів отримала 509 генераторів загальною потужністю понад 5,3 МВт.