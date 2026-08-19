Біосфера прибере частину товарів з асортименту після удару по складу

Корпорація "Біосфера" після знищення складу в Дніпрі російським ударом скоротить частину товарів із низькими продажами та маржинальністю.

Про це віцепрезидентка з операційної діяльності "Біосфери" Ірина Нестеренко розповіла LIGA.net.

Після удару виробничі потужності "Біосфери" перевели на цілодобову роботу. На інших складах компанії зараз є запас продукції приблизно на три тижні. Вивільнені ресурси компанія планує спрямувати на пріоритетні категорії продукції.

Водночас перебої виникли і в торговельних мереж, частина яких також втратила склади внаслідок російських атак. Деякі ритейлери попросили "Біосферу" доставляти продукцію безпосередньо до магазинів, оминаючи розподільчі центри.

Компанія також шукає додаткові складські площі та логістичних партнерів, щоб стабілізувати постачання.

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Нагадаємо:

4 серпня російські дрони знищили складський комплекс у Дніпрі площею 20 тис. кв. м, частиною якого був склад "Біосфери".

Під час тієї ж хвилі атак росіяни знищили склад Rozetka у Броварах та сортувальний центр "Нової пошти" в Києві.