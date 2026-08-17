В Україні зростає кількість ювелірних компаній: хто заробляє найбільше

В Україні закривається все більше ювелірних ФОПів, натомість кількість компаній зростає вже п'ять років поспіль навіть після початку повномасштабної війни.

Такі дані публікує Опендатабот.

За даними Єдиного державного реєстру, в Україні станом на кінець липня працюють 7 865 ювелірних бізнесів, 84% з яких — фізичні особи-підприємці. Втім картина змінюється: усе більше підприємців закривається, водночас кількість компаній навпаки зростає вже п'ять років поспіль.

Ювелірною столицею залишається Київ, а 180 компаній мають іноземних власників, зазначає Опендатабот.

7 865 ювелірних виробників, продавців і майстрів з ремонту прикрас та годинників нині працюють в Україні. З них 6 583 фопи та 1 282 компанії.

"Хоча ФОПів більше, саме вони частіше закриваються, ніж відкриваються", – говориться у повідомленні.

Так, у 2021–2022 роках на 498 підприємців більше вирішили завершити діяльність, ніж розпочати. У 2023 році ринок повернувся до зростання, а у 2024-му отримав рекордний приріст — 611 підприємців.

Проте вже у 2025 році тенденція знову змінилася: закриттів було на 169 більше, ніж реєстрацій.

"Компанії тримаються стабільніше: їхня кількість зростала щороку, навіть після початку повномасштабної війни. На 54 ювелірні компанії більше з'явилось, ніж припинило роботу торік в Україні", – повідомляє Опендатабот.

Найбільше продавців і виробників прикрас зосереджено у Києві — 1 365. Далі йдуть Запорізька область із 679 підприємствами, Київська — з 585, Харківська — з 548 та Дніпропетровська — з 484.

Майже третина подали фінансову звітність за минулий рік, 358 із 1 282 компаній. Серед них найбільший дохід отримала компанія "Злата Істейт" — 1,26 млрд грн.

Далі розташувалися "Ресурс+" із 1,02 млрд грн та "Вайс Кінг" із 955,4 млн грн. Замикають п'ятірку офіційний дистриб'ютор "Pandora" в Україні — компанія "Амадео" з доходом 830,4 млн грн та компанія Опті Голд із 620,4 млн грн.

За даними Опендатабот, разом п'ятірка отримала дохід понад 4,68 млрд грн.

У 180 компаніях серед бенефіціарів зазначені громадяни інших країн. Найчастіше це Ізраїль — 22 компанії, Туреччина — 20 та Російська Федерація — 19. Також серед власників трапляються громадяни Грузії, США й Узбекистану.

Аналітики зазначають, що одна компанія може мати одразу кількох бенефіціарів із різних держав.

"Серед 19 чинних компаній, у яких є бенефіціари з Російської Федерації, лише одна показала виторг за останні два роки. Це Білоцерківський ювелірний завод з доходом 10,9 тис. грн за 2023 рік", – говориться у публікації.

Загалом серед компаній з іноземними бенефіціарами фінансову звітність за 2025 рік подали 32 бізнеси: з власниками-громадянами Ізраїлю — 11 компаній, 5 компаній з бенефіціарами зі США, 4 — зі Швейцарії та по 2 бізнеси, пов'язані з бенефіціарами з Туреччини та Китаю.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що штучне дроблення бізнесу через мережі ФОПів – один із ключових ризиків ювелірного ринку, і Бюро економічної безпеки проводить низку розслідувань щодо можливих схем мінімізації податків у галузі.

Державна податкова служба заявила, що третина підприємців ринку роздрібної торгівлі ювелірними виробами звітує про такий виторг, який навіть не покриває базові витрати бізнесу.

Раніше повідомлялося, що дві великі мережі ювелірних магазинів після перевірок Державної податкової служби відмовляться від дроблення і працюватимуть через єдину юридичну особу, а також фіскалізують усі розрахункові операції.