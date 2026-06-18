Дефіцит кадрів в Україні досяг історичного максимуму – дослідження

Дефіцит кадрів в Україні досяг історичного максимуму – його назвали головною перешкодою для ведення бізнесу під час війни 69% підприємств, повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за результатами щомісячного опитування, проведеного серед 469 промислових підприємств.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"У нас упродовж кількох місяців перешкода "брак робочої сили" б'є рекорди. Ця перешкода залишається на першому місці вже більше півтора року. При цьому у травні з таким високим результатом, як 69%. Бізнес хвилюється через нестачу кадрів", – розповіли у ІЕД.

У травні відбулося несуттєве зменшення складності пошуку кваліфікованих працівників – із 62,3% до 60,6% впала частка підприємств, для яких таких працівників було важче знайти.

Некваліфікованих працівників більш складно шукати – для 38,4% опитаних у травні порівняно з 34,3% у квітні.

Лише 2,4% підприємств планують зростання зайнятості у тримісячній перспективі, а 5,1% планують відправити працівників у вимушені відпустки.

Другу позицію серед головних перешкод утримує "зростання цін на сировину, матеріали та товари" – показник дещо знизився з 56% до 49%.

Незначною мірою зменшилась частка тих, кого хвилює "небезпека працювати": ця проблема стала перешкодою для 44% бізнесів після 46% в квітні, що дозволяє їй утримувати третє місце четвертий місяць поспіль.

Зберігається закономірність перешкоди "небезпечно працювати" залежно від розміру підприємства. Середні і великі підприємства частіше говорять про цю проблему – в травні 48% і 47% відповідно, оскільки саме вони, більш ймовірно, можуть стати об'єктом атак ворога.

У регіональному розрізі перешкода є дуже актуальною, насамперед, в прифронтових і центральних регіонах – понад 80% опитаних у Київській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

На заході країни ця перешкода менш актуальна. Єдиний виняток – Рівненська область, зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Однак є помітні зміни щодо двох інших перешкод. Перешкода "зменшення попиту на продукцію/послуги" зросла з 26% до 38%.

Крім цього, посилилися логістичні труднощі, про що свідчить зростання перешкоди "складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів територією України" з 24% до 30%.

По інших перешкодах не зафіксовано суттєвих змін. "Корупція" та "неправомірні вимоги або тиск із боку правоохоронних чи контрольних органів" залишаються "в тіні" основних перешкод – про них говорили в травні лише 7% і 3% опитаних відповідно.

"Актуальність перешкоди "перебої з електропостачанням" залишається на відносно низькому рівні – 20% в травні, якщо порівнювати із зимовими атаками на нашу енергетичну інфраструктуру", – розповів Ангел.

Відзначається, що 31% підприємств тимчасово призупиняли роботу через відключення електроенергії у квітні, але переважно на нетривалі періоди часу..

Водночас 41% бізнесів працювали безперервно, попри перебої. Вже 28% бізнесів не мали відключень електроенергії після 20% попереднього місяця.

Середні втрати робочого часу становили 4% у квітні. Найбільші втрати робочого часу в мікро- та малих підприємствах (57%), серед галузей – у хімічній промисловості (6%), а в регіональному вимірі – у Києві (13%) і Сумській (9%) областях.

Оцінки економічної політики уряду залишаються нейтральними.

Велика частка підприємств надає нейтральні оцінки, зокрема, в травні 64% опитаних. Зберігається низька частка позитивних оцінок – 6%. Водночас частка негативних оцінок становить 25%, і це з літа 2023 року зберігається розрив між позитивними і негативними оцінками.

Нагадаємо:

"Брак робочої сили" оновив історичний максимум з початку щомісячних опитувань Інституту економічних досліджень (ІЕД) щодо основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час: у квітні ця проблема турбувала 68% бізнесів.

Європейська Бізнес Асоціація повідомила, що близько 45% компаній наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників, ще 41% теоретично допускають таку опцію теоретично, але практичний досвід залучення іноземних фахівців є лише у 2% респондентів, а ще 12% активно працюють у цьому напрямі.