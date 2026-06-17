Для стабілізації ринку праці після війни Україна має залучити 3 мільйона осіб – уряд

Для стабілізації ринку праці після війни Україна має залучити 3 мільйона осіб

В уряді вважають, що для стабілізації ринку праці, Україні потрібно вийти на приріст населення у 3,1 мільйона осіб протягом 3-5 років після завершення війни.

Про це сказав міністр економіки Олексій Соболєв на засіданні Ради з питань підтримки підприємництва, передає народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Разом із тим, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що у 2026 році очікує рівень зростання ВВП на рівні 2%.

На засіданні Ради з питань підтримки підприємництва віцепремʼєр Шмигаль заявив, що 80% енергетики України втрачено через російське вторгнення.

Разом із тим країна планує відновити 21 гігават енергетики і створити нову генерацію, щоб пройти наступну зиму не гірше ніж попередню.

Нагадаємо:

Близько 45% компаній наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників, ще 41% теоретично допускають таку опцію теоретично, але практичний досвід залучення іноземних фахівців є лише у 2% респондентів, а ще 12% активно працюють у цьому напрямі.