Співзасновник і колишній генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив про готовність повернутися на посаду, якщо це рішення підтримає рада директорів.

Про це йдеться в його заяві, опублікованій Axios.

За словами Хуанга, після відставки він отримав численні заклики повернутися від працівників Nvidia, інвесторів, партнерів і клієнтів.

Він зазначив, що рада директорів має визначити, чи відповідає його повернення інтересам акціонерів, працівників, компанії та США. У такому разі для нього "буде честю відповісти на ці заклики й повернутися на посаду CEO".

Хуанг також визнав, що припустився серйозних помилок в особистому житті.

"Я створив проблеми для ради директорів, про що глибоко шкодую", – написав він.

Колишній керівник Nvidia заявив, що повністю бере відповідальність за свої помилки та готовий співпрацювати з незалежним розслідуванням ради директорів.

Водночас Axios повідомляє, що рада директорів поки не розглядає його повернення.

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Нагадаємо:

Nvidia розпочала внутрішнє розслідування після повідомлень про позашлюбний роман Хуанга з китайською бізнесвумен Еліс Хуанг, яку американська розвідка підозрює у шпигунстві на користь Китаю.

12 листопада компанія оголосила про відставку Хуанга. Тимчасовою генеральною директоркою призначили фінансову директорку Колетт Кресс.