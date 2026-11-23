Рада директорів Nvidia одноголосно відновила Дженсена Хуанга на посаді президента, акції компанії на предторгах зросли на 27,65%, до 125,53 доларів.

Про це пише агентство Reuters.

Рада директорів Nvidia одноголосно відновила Хуанга на посадах президента, генерального директора, а також члена ради директорів.

Він подав у відставку 12 листопада після скандалу із його позашлюбними звʼязками: одну з жінок влада США підозрює в шпигунстві на користь Китаю.

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Рада директорів аргументувала, що після зустрічей із Хуангом "задоволена його відвертістю та здатністю керувати компанією".

Також рада впевнена, що повернення Хуанга не становить загрози національній безпеці.

Нагадаємо:

Раніще повідомлялося, що Nvidia розпочала внутрішнє розслідування після повідомлень про позашлюбний роман Хуанга з китайською бізнесвумен Еліс Хуанг, яку американська розвідка підозрює у шпигунстві на користь Китаю.

12 листопада компанія оголосила про відставку Хуанга. Тимчасовою генеральною директоркою призначили фінансову директорку Колетт Кресс.

Раніше співзасновник і колишній генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив про готовність повернутися на посаду, якщо це рішення підтримає рада директорів.