Співробітники Nvidia радісно вітали CEO Дженсена Хуанга, коли той у понеділок повернувся до офісу компанії.

Про це свідчить відео, опубліковане CNBC.

"Дякую всім за другий шанс. Цього разу я буду кращим CEO", – сказав Хуанг.

Нагадаємо:

12 листопада Хуанг пішов з посад президента та гендиректора Nvidia і залишив раду директорів. Перед цим він визнав романтичні стосунки з Еліс Хуанг, яку американські спецслужби підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Сам Дженсен заявляє, що не знав про її зв'язки зі спецслужбами КНР.

Nvidia є одним із ключових рушіїв ШІ-буму: компанія – абсолютний лідер на ринку чипів, які використовуються в інструментах ШІ.

Володіючи лише 3,58% акцій компанії, Хуанг мав контроль над усіма ключовими рішеннями, а його відставка викликала серйозні питання щодо того, яким буде майбутнє Nvidia.

15 листопада стало відомо, що Дженсен обговорює із союзниками повернення на посаду CEO: до кампанії планували залучити керівників технологічних компаній, а також заручитися підтримкою Білого дому.

23 листопада рада директорів Nvidia одноголосно відновила Хуанга на посаді CEO.

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