Війна з Іраном спровокувала дефіцит нафтових танкерів, ціни на фрахт б'ють рекорди – WSJ

Українска правда

Війна США з Іраном та зупинка обхідного нафтопроводу Саудівської Аравії призвели до глобального дефіциту суден для перевезення сирої нафти. Вартість фрахтування супертанкерів досягла історичного максимуму через вимушену зміну маршрутів.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: У вересні атаки безпілотників зупинили роботу саудівського обхідного нафтопроводу "Схід–Захід". Це змусило постачальників перенаправити більші обсяги сирої нафти назад через Ормузьку протоку.

Таке рішення суттєво збільшило навантаження на танкерний флот. Судна змушені здійснювати довші маршрути або працювати в режимі човникових перевезень, що вилучає їх з ринку на довший час.

Раптовий дефіцит великотоннажних танкерів для перевезення сирої нафти (VLCC) підняв вартість транспортування до історичних показників. За даними аналітичної компанії Windward, на початку вересня фрахтування супертанкера для завантаження у Перській затоці та проходження транзитом через Ормузьку протоку перевищила 1 мільйон доларів на добу.

У перерахунку це становить 26 доларів за барель, або приблизно чверть вартості сирої нафти за поточною ринковою ціною, хоча раніше логістика складала лише незначну частку витрат.

Дослівно: "Дефіцит танкерів фіксується не лише на Близькому Сході. Ставки фрахту в усьому світі, зокрема на маршруті від Західної Африки до Китаю, також стрімко зростають. За даними компанії Clarksons Research, у четвер середній добовий прибуток від експлуатації одного VLCC у світі сягнув 651 107 доларів США. Це майже вдвічі більше, ніж фіксувалося до закриття саудівського трубопроводу "Схід–Захід"".

Деталі: Через постійні атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів кораблі під прапором Саудівської Аравії також припинили транзит через Баб-ель-Мандебську протоку, яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою і наразі контролюється хуситами. За даними компанії Windward, понад десять суден змінили маршрут і тепер огинають мис Доброї Надії в Південній Африці, що додає 1 мільйон доларів витрат на кожен рейс.

За даними джерел WSJ, компанія Saudi Aramco намагається відновити роботу нафтопроводу. Проте, згідно з даними сервісів відстеження руху суден, після атак у порту Янбу на Червоному морі не було завантажено жодного танкера.

Aramco вже попередила європейських та азійських клієнтів про затримки або скасування постачань на вересень і жовтень. Наразі компанія веде переговори з клієнтами в Азії щодо передачі нафти шляхом перевантаження з судна на судно біля узбережжя Оману.

За даними аналітиків Kpler, після атаки на трубопровід з Ормузької протоки вийшли близько десятка танкерів класу VLCC, завантажених 24 мільйонами барелів сирої нафти з головного відвантажувального терміналу Рас-Таннура.

Дослівно: "Зменшення кількості доступних танкерів уповільнює постачання нафти саме в той момент, коли рекордні тарифи на перевезення "з'їдають" маржу нафтопереробних заводів. Це загрожує тим, що ціни на пальне залишатимуться високими, навіть якщо світові ціни на сиру нафту впадуть. Така ситуація може спричинити новий тиск на ціни на бензин у США напередодні проміжних виборів у листопаді".