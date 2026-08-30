Через російські атаки "Нова пошта" перетворює відділення на локальні склади

Нова пошта розповіла, як адаптовується до атак РФ

У компанії "Нова пошта" заявили, що переходять на децентралізовану модель фулфілменту.

Про це повідомив генеральний директор компанії Євген Тафійчук.

Він заявив, що вантажні та поштові відділення "Нової пошти" по всій країні стануть локальними складами.

Асортимент клієнтів розподіляється між різними локаціями, що зменшить залежність від одного великого центру та допоможе бізнесам продовжувати роботу навіть у разі нових ударів.

У ніч проти 28 серпня ворог знищив фулфілмент-центр "Нової пошти" і сортувальне депо у Святопетрівському.

"Для Нової пошти це не перший удар по інфраструктурі. Але цього разу ми втратили наш найсучасніший роботизований фулфілмент-центр — результат років праці, інвестицій і найкращих інженерних рішень", – зазначив Тафійчук.

Фулфілмент – це повний комплекс логістичних операцій, який бізнес передає сторонній компанії (від приймання товару до доставки покупцю).

"Зараз ми спілкуємося з кожним видавництвом і магазином, чиї книги були знищені. Разом визначаємо потреби та опрацьовуємо індивідуальні механізми підтримки, які допоможуть партнерам відновити втрачене, видати нові тиражі й продовжити роботу. Ми компенсуємо завдані ворогом збитки", – додав директор "Нової пошти".

Нагадаємо:

У ніч на 28 серпня російський дрон знищив сортувальне депо "Нової пошти" у Святопетрівському Білогородської громади та пошкодив розташоване поруч виробництво.