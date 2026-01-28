Polymarket став офіційним партнером головної футбольної ліги США і Канади

Комерційний підрозділ головної футбольної ліги США і Канади Major League Soccer (MLS) – Soccer United Marketing (SUM) – уклав багаторічну угоду з платформою для прогнозів Polymarket.

Про це йдеться в офіційній заяві MLS.

Таким чином, Polymarket буде офіційним та ексклюзивним партнером MLS з ринків прогнозів, а також партнером Кубка ліг у США (Leagues Cup). Аналітика і дані Polymarket будуть інтегровані в цифрові продукти MLS.

"Це партнерство відображає прагнення MLS і SUM до інновацій, пропонуючи вболівальникам нові способи передбачати результати і стежити за перебігом сезону у режимі реального часу.

Polymarket та MLS планують співпрацювати з метою розробки нових вражень для фанатів на цифрових платформах, зосередившись, зокрема на покращенні вражень від перегляду матчів у прямому ефірі", – заявили в MLS.

Угоду про партнерство уклали на тлі зростання інтересу до футболу в Північній Америці напередодні ЧС-2026, який пройде влітку.

Новий сезон MLS стартує 21 лютого.

