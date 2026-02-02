"Чорний" експорт сої – підприємство відшкодувало державі 19 мільйонів гривень

Одеські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства, який у рази занизив у податковій звітності обсяги експортованої агропродукції.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Бюро економічної безпеки.

"Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", говориться у повідомленні.

Як повідомляє прокуратура, директор підприємства не облікував у фінансовій звітності отриману сільгосппродукцію. Ідеться про соєві боби обсягом понад 10,5 тонн, які у подальшому експортувалися до Об'єднаних Арабських Еміратів, Румунії та Турецької Республіки.

Детективи встановили, що підприємство з оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією відвантажувало її іншим компаніям та експортувало. Загалом було реалізовано близько 10,5 тис. тонн сої невідомого походження орієнтовною вартістю 104 млн грн.

Кількість фактично проданої продукції та дохід підприємства були в рази більшими, ніж офіційно задекларовані в податковій звітності. Відповідно, сума податків та інших обов'язкових платежів повинна була сплачуватись більша.

Внаслідок таких неправомірних дій до державного бюджету не надійшли майже 19 млн грн податків (понад 18,7 млн грн, що є сумою в особливо великих розмірах).

У межах досудового розслідування у податкову декларацію вже внесені достовірні дані. До державного бюджету підприємство сплатило вказану суму несплачених податків, повідомляє прокуратура.

Підприємство добровільно відшкодувало завдані збитки та сплатило штрафні санкції. Загалом до бюджету вже надійшло 19,3 млн грн.

Досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Одеська обласна прокуратура.

