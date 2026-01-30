Бізнес родини очільника БЕБ Закарпаття різко пішов вгору після його кар'єрних успіхів – ЗМІ

Дружина керівника Бюро економічної безпеки у Закарпатській області Євгенія Калугіна Альона за останні роки стала співвласницею низки бізнесів та нерухомості на мільйони гривень. Вона почала активно обростати цими активами зі стартом кар'єри Калугіна в БЕБ.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

Калугін зараз очолює БЕБ у Закарпатській області, а до того кілька місяців працював заступником керівника ТУ БЕБ у Чернівецькій області.

Саме після старту роботи в сфері економічної безпеки, у дружини Калугіна почали масштабуватися частки в бізнесах у тих регіонах, де працював правоохоронець.

Напередодні переїзду Калугіна в Чернівецьку область його матір стала співвласницею фірми "Голден Блек", яка почала розвивати власну мережу автозаправок на Буковині.

Вже у вересні 2025-го, в один день, компанія зі співзвучною назвою "Голден Блек Спа", взяла в кредит дві будівлі АЗС за 40 млн грн. Це АЗС мережі GB Oil у Чернівецькій області. Співвласницею компанії "Голден Блек Спа" є дружина правоохоронця Альона Калугіна.

Це не єдині інвестиції Калугіної на Буковині – разом з партнерками у 2024 році жінка придбала землю поблизу Чернівців і вже влітку 2025 там відкрився басейн та ресторан Black Lotus.

Зараз розважальний комплекс розширюють, а наприкінці 2025 року на тій же локації запустили нічний клуб. Земля поруч з такою ж площею, якщо купувати її зараз, коштує у понад 12 млн грн.

Після Чернівецького БЕБ Калугін ненадовго став заступником керівника ТУ БЕБ у Закарпатській області, а вже згодом очолив це управління. І вже у 2024 році його дружина та матір купили 12 соток землі, по 6 кожна, в приватному секторі на словацькому кордоні в Ужгороді. Зараз ділянка неподалік на 12 соток під забудову коштує понад 100 000 доларів.

Тим часом на землі Калугіних стартувало будівництво клубного житлового комплексу. Як пояснила у коментарі журналістам Альона Калугіна, там будуються таунхауси, але зводить житло не вона, а інші люди, однак відмовилась називати, хто саме.

Також дружина Калугіна інвестувала в аграрну компанію "Хрум", у власності якої понад 2 гектари землі на Закарпатті.

Калугіна запевняє, що її задекларованих коштів вистачало на те, щоб придбати всі перераховані вище активи.

Водночас Євгеній Калугін запевнив, що бізнесами займається його дружина і він може давати їй поради.

Журналісти також звернули увагу, що вже після призначення Калугіна в БЕБ у його батька також з'явився новий дорогий актив. У липні 2023-го Павло Калугін став власником понад пів гектара землі у Козині. Ділянка розташована по сусідству з маєтком Ріната Ахметова. Зараз земля у тій же локації з такою ж площею коштує приблизно 15 млн грн.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки стартувала атестація працівників. Цей процес триватиме до 18 місяців і має "перезавантажити" БЕБ