БЕБ викрило у Києві підприємство, яке ухилилось від сплати податків у великих розмірах

Бюро економічної безпеки у місті Києві викрило службових осіб підприємства в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що головний бухгалтер підприємства, порушивши ряд норм Податкового кодексу України, завищив податковий кредит з ПДВ. Це спричинило ненадходження понад 6,7 млн грн до державного бюджету.

Детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування державі завданих збитків. Кошти були сплачені до бюджету.

Головний бухгалтер отримав підозру. Справу передали до суду.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки у Київській області за сприяння Київської митниці викрили схему ухилення від сплати 4,8 млн гривень митних платежів під час імпорту залізничних вагонів.