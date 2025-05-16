БЕБ передало в управління АРМА активи одеського агротермінала Коломойського

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів отримало в управління морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Йдеться про комплекс будівель і споруд, газопроводи, автомобілі розвантажувачі, конвеєри, вантажний кран, причал на території Одеської області та інші активи.

За даними БЕБ, компанія-власник майна пов`язана з відомим бізнесменом, до якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано персональні санкції.

Як повідомляють джерела ЕП, йдеться про Ігоря Коломойського.

Раніше детективи Бюро встановили, що службові особи декількох компаній у 2016 році провели ряд незаконних операцій щодо заставного майна – морського агротерміналу, який перебував у заставі Нацбанку за іпотечним договором. Зазначається, що серед причетних до схеми, окрім службовців, фігурують колишні акціонери одного з банків, зокрема відомий бізнесмен та його оточення.

БЕБ повідомляє, що у 2024 році згадувані компанії продовжили злочинну діяльність з метою виведення агротерміналу з застави банку.

"Наприклад, товариство власник майна штучно не виконував зобов’язання перед позичальником, що могло призвести до втрати агротерміналу та його виводу з-під застави", – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим, а також для забезпечення об’єктивної оцінки майна та належного зберігання активів фахівцями АРМА, рішеннями суду на них накладено арешт та передано в управління АРМА.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

У березні повідомлялося, що Печерський суд міста Києва передав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) майно бізнесмена Костянтина Жеваго. Серед них – 49,5% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".