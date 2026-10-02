"Рекордна сума вилученої готівки": БЕБ і ОГП викрили тіньову фінмережу

В Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, вилучено 630 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора. За даними УП у правоохоронних органах, ідеться про компанію "Кит Group".

"Понад 630 млн грн у різній валюті – рекордна сума вилученої БЕБ готівки. Це результат обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників", – повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

"БЕБ спільно з ОГП викрило мережу, яка роками працювала в тіні. Щороку через неї "прокручували" десятки мільярдів гривень", – написав він у Телеграм.

За даними слідства, мережу використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Діяла мережа по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали "перестановками".

Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку, розповіли у прокуратурі.

Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було.

Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.

У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України, повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали.

Також вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

Раніше Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів.

В Україні викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий "конвертаційний центр" для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.

Раніше правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який відмили 578 млн грн з оборонних контрактів.