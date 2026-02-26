Волл-стріт шукає захист від "обвалів" через штучний інтелект у складних угодах

Інвестори переживають "розпродаж у софті за принципом "вибий крота"", нарощуючи захист від волатильності та використовуючи розходження між секторами, які вважають потенційними переможцями або невдахами через поступ штучного інтелекту.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Деякі з найбільших гравців Волл-стріт переходять до складних опціонних і хеджувальних стратегій, щоб орієнтуватися на ринку, який останнім часом розхитують дописи в блогах і заголовки. Вони вже стерли десятки мільярдів доларів із вартості окремих найбільших технологічних груп у складі S&P 500.

У понеділок допис на Substack обсягом 10 тисяч слів, який описував майбутнє, де штучний інтелект "випорожнює" споживання через зростання безробіття, спровокував нову хвилю продажів у секторах програмного забезпечення та приватного капіталу.

За кілька годин потому Anthropic заявила, що її новий інструмент Claude Code на основі штучного інтелекту невдовзі може замінити широко використовувану мову програмування. Акції IBM одразу обвалилися на 13% — це найгірше одноденне падіння компанії більш ніж за 25 років.

"Роками й роками все рухалося синхронно. Але останні рухи були дуже-дуже різкими в обидва боки", — сказав засновник хедж-фонду ValueWorks Чарльз Лемонайдес. "Коливання просто шалені".

За таких "гарячкових" ринків відбір акцій перетворився на справу "уникнення обвалів", сказав Майк О'Рурк із Jones Trading.

Інвестори також активніше використовують так звані угоди на розбіжність, які передбачають купівлю волатильності окремих акцій і продаж волатильності індексу, щоб заробити на розриві між відносно стриманими щоденними рухами S&P 500 та великими ціновими коливаннями окремих компаній.

Нагадаємо:

Акції комунальних послуг, енергетики та матеріалів стали фаворитами інвесторів на тлі "тривоги через штучний інтелект", що охопила Волл-стріт: інвестори переходять у бізнеси з відчутними, матеріальними активами.