Авіакомпанії остерігаються перевантаження аеропортів

Експедитори та авіакомпанії побоюються появи нових вузьких місць в аеропортах, оскільки зростання вантажопотоків випереджає інвестиції в інфраструктуру.

Про це пише видання The Loadstar.

"Я думаю, що ви побачите ефект батога, тому що попит на авіаперевезення зростає, принаймні в короткостроковій перспективі. Ми знову побачимо вузькі місця. Ми вже бачимо це зараз, коли вантажні літаки чекають по дві-три години", – зазначив Брендон Фрід, виконавчий директор Асоціації повітряних експедиторів.

Він нагадав, що під час пандемії деякі літаки чекали по дев'ять годин, і закликав великі аеропорти інвестувати в інфраструктуру.

"Якщо ви подивитеся на прогноз щодо авіаперевезень, які будуть зростати на 3-4% щороку протягом наступних 20 років, ці аеропорти не зможуть впоратися з такими обсягами", – додав він.

За даними The Loadstar, європейські порти перевантажені, і ситуація продовжує погіршуватися. В "Оновленому огляді європейського ринку вантажних перевезень" говориться про затори різного ступеню, в залежності від напрямку.

Видання також повідомляло, що близько половини втрачених вантажних авіаперевезень на транстихоокеанських авіалініях повернулися після укладення торговельної угоди між США та Китаєм, але, швидше за все, не для електронної комерції.

За даними Cirrus Global Advisors (CGA), половина транстихоокеанських рейсів, скасованих після скасування 2 травня де-мінімальних звільнень, знову літають, оскільки тарифи США на Китай були знижені.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія планує ввести фіксований збір у 2 євро на кожну низьковартісну посилку, що доставляється споживачам у межах ЄС з країн поза блоком. Міра спрямована на зменшення навантаження на митну систему, яка у 2024 році обробила 4,6 млрд таких відправлень, з яких 91% надійшли з Китаю.

Також повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) вивчає можливості залучення приватного сектору до управління та утримання українських аеропортів з метою зменшення їх прямого бюджетного фінансування.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) на запит міністерства сформували експертну команду, яка проведе комплексне дослідження можливих моделей залучення приватного сектору, вивчивши ситуацію у аеропортах "Бориспіль", "Одеса", "Львів" та інших.