Аукціони "Земельного банку": скільки земель реалізовано за тиждень

За результатами торгів "Земельного банку" цього тижня держава отримала 11,6 млн гривень та 2,3 млн грн ПДВ.

Про це інформує Фонд державного майна України.

"Цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшли онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк", – зазначено у повідомленні.

За даними ФДМУ, було проведено 32 онлайн-аукціон на суму 11,6 млн грн. Загальна кількість пропозицій на торгах – 94.

"У ході торгів вартість зросла у 3 рази. Середня вартість суборенди за гектар – 10 851 гривня", – говориться у повідомленні.

На аукціони були виставлені ділянки у Кіровоградській, Київській, Сумській, Одеській, Закарпатській та Харківській областях. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги – 1 070 га .

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 2,3 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити близько 13,9 млн грн з ПДВ", – повідомляє ФДМУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за перший рік роботи державного оператора "Земельний банк" було оголошено аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 68,5 тис. га, проведено торгів на 64,5 тис. га, а аграріям у законне користування передали 53,2 тис. га державних земель.