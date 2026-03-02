Митниця спростила процедури для "Філіп Морріс Україна"

Державна митна служба України надала статус авторизованого економічного оператора, який спрощує митне оформлення ПРАТ "Філіп Морріс Україна".

Про це інформує Державна митна служба України.

"До спільноти підприємств, які отримали статус АЕО, доєдналося ПРАТ "Філіп Морріс Україна", – зазначили у ДМС.

"Філіп Морріс Україна" – дочірнє підприємство компанії Philip Morris International.

Ідеться про спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, виділену смугу руху на пункті пропуску та інші переваги.

ДМС зазначає, що спільно з бізнес-спільнотою продовжує робота зі збільшення підприємств, залучених до програми авторизованого економічного оператора, який спрощує митне оформлення.

"Отримання статусу АЕО ПРАТ "Філіп Морріс Україна" є черговим кроком ефективного діалогу між державою та прозорим бізнесом", – говориться у повідомленні.

На сьогодні програма АЕО об'єднує понад 115 компаній. Це сприяє глибшій інтеграції українського бізнесу у глобальні торговельні мережі та зміцнює репутацію України на міжнародній арені.

"Статус АЕО – це найвищий ступінь довіри митних органів до підприємства. Отримання цієї авторизації є результатом ретельної оцінки фінансової стабільності компанії, безпеки її логістичних процесів та прозорості ведення обліку", – зазначили у ДМС.

Митниця зазначає, що продовжує впроваджувати європейську модель управління, де сумлінний бізнес отримує максимальну підтримку та спрощення процедур.

