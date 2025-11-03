"Знищено продукції на десятки мільйонів": ворог влучив по складу виробника снеків Flint, Сан Санич, Big Bob

2 листопада російська армія влучила по складу виробника снеків Flint, Сан Санич, Big Bob в Павлограді Дніпропетровської області.

Про це повідомив співзасновник групи компаній Star Brands Іван Омельченко.

"На превеликий жаль вчора ворог продовжив наступ у своїй війні проти українських чіпсів і сухариків, о 14.30 був повністю знищений склад готової продукції та сировини в Павлограді розміром 11 тис кв.м, знищено продукції на десятки мільйонів", – написав він у Facebook.

Омельченко зазначив, що пожежники довго не могли приступити до ліквідації, бо в небі ще кружили шахеди, їх героїчна праця тривала всю ніч.

За його словами, ніхто з співробітників не загинув, оскільки вони перебували в укритті.

Група компаній Star Brands є виробником та дистриб'ютором снеків, круп, борошна, консервованих, інших бакалійних продуктів, засобів гігієни на території України та в багатьох країнах світу.

Їхня продукція випускається під брендами Flint, Сан Санич, BiG BOB, Chipsters, Морські, Hroom, Crispy Cris. А також – Хуторок, La'Pasta, Золотий Врожай, Zeffir.

