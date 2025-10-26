Росіяни атакували потужності виробника кави, заснованого Корецьким
В ніч з пʼятниці на суботу росіяни атакували виробничі потужності найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Нічна балістична атака рашистських терористів принесла чергові руйнування наших виробничих потужностей.
Реальний стан справ та терміни відновлення наразі не відомі. Завчасно просимо вибачення в наших клієнтів та партнерів за затримки та вимушену непунктуальність", – йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що "в сусідів на жаль є загиблі та поранені".
Нагадаємо:
28 серпня, потужності Idealist Coffee & Co вже зазнавали ударів РФ, роботу вдалось відновити.
Засновником Idealist Coffee є голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.