Росіяни атакували потужності виробника кави, заснованого Корецьким

В ніч з пʼятниці на суботу росіяни атакували виробничі потужності найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Нічна балістична атака рашистських терористів принесла чергові руйнування наших виробничих потужностей.

Реальний стан справ та терміни відновлення наразі не відомі. Завчасно просимо вибачення в наших клієнтів та партнерів за затримки та вимушену непунктуальність", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що "в сусідів на жаль є загиблі та поранені".

28 серпня, потужності Idealist Coffee & Co вже зазнавали ударів РФ, роботу вдалось відновити.

Засновником Idealist Coffee є голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.