Атака на Туапсе: росіяни перенаправляють танкери до іншого порту

За останню добу вдвічі зменшилася кількість суднозаходів до порту Туапсе, де раніше українські дрони атакували морський нафтоналивний термінал.

Про це пише "Нова-Європа".

За добу до порту Туапсе зайшло три судна — це вдвічі менше, ніж середній показник прийому порту за один день, зазначає "Нова-Європа", яка проаналізувала дані сервісу VesselFinder.

До порту зайшов щонайменше один нафтовий танкер, інший танкер вийшов з нього. Згідно з розкладом порту, до кінця дня в Туапсе можуть зайти ще два судна, серед них — суховантаж зі Стамбула.

Після атаки дронів нафтові танкери та інші судна, ймовірно, перенаправили до порту Новоросійська, припускає видання.

"За останню добу зросла активність у порту Новоросійська, який знаходиться приблизно за 160 км від Туапсе", – звертає увагу видання.

До порту зайшло 26 суден — це приблизно на 20% більше, ніж у попередні дні. Очікується, що в наступну добу Новоросійськ прийме ще стільки ж суден, в основному — суховантажі, нафтові танкери та контейнеровози.

В ніч на 20 квітня українські дрони атакували морський нафтоналивний термінал у Туапсе. У Генштабі України розповіли про атаку на Туапсинський нафтопереробний завод, який утворює єдиний виробничий комплекс з морським терміналом.

"Після цього в соцмережах з'явилися повідомлення про "нафтовий дощ". Заняття в школах і дитячих садках у Туапсе скасували", – зазначає видання.

При цьому в Росспоживнагляді повідомили, що не виявили концентрації шкідливих речовин у повітрі. Як пише ASTRA, пожежу в порту продовжують гасити.

Пожежу на нафтоналивому морському терміналі після атаки 16 квітня гасили 3,5 доби і ліквідували її лише 19 квітня. Однак уже наступного дня, 20 квітня, ЗСУ знову атакували і спалахнула нова пожежа.

Нагадаємо:

Сили безпілотних систем, Сили спецоперацій та воєнна розвідка повторно уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об'єкта.

17 квітня повідомлялося, що порт у місті Туапсе, що у Краснодарському краї РФ, горить вже більше доби, шлейф від пожежі тягнеться на сотні кілометрів.

У соцмережах поширювали відео та фото пожежі та густого диму, який піднімається на НПЗ в російському Туапсе. Місцева влада заявляла про атаку безпілотників.