Шведсько-Британська AstraZeneca виходить на американську біржу у пошуках кращих умов

AstraZeneca оприлюднила в понеділок плани переходу на прямий лістинг своїх акцій у США, оскільки фармацевтична компанія прагне максимізувати прибутки від бурхливого зростання американського фондового ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Попри вихід на Нью-Йоркську біржу, компанія також залишиться на лорндонській.

Рішення залишитися у Британії та продовжити лістинг там дещо заспокоїть британських інвесторів після того, як ЗМІ повідомили, що англо-шведський виробник ліків — найдорожча компанія Лондона — розглядає можливість відмови від лістингу у Великобританії на користь США.

Лондонський фондовий ринок скорочується через те, що компанії переїжджають в інші країни, де вони отримують вищу оцінку і доступ до більш глибоких ринків капіталу, зокрема в США.

AstraZeneca заявила, що лістингуватиме свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі і відмовиться від поточної структури депозитарних розписок, а торгівля акціями розпочнеться 2 лютого 2026 року.

Компанія збереже штаб-квартиру у Великобританії та лістинг у Лондоні і Стокгольмі, а план буде винесений на голосування акціонерів 3 листопада.

Акції компанії, що котируються на Лондонській фондовій біржі, в понеділок подорожчали приблизно на 1%, завдяки чому прибуток компанії за рік склав близько 6%.

"Створення глобальної структури лістингу дозволить нам залучити ширше коло глобальних інвесторів", — сказав Голова AstraZeneca Мішель Демаре.

Представник Міністерства фінансів Великобританії привітав рішення AstraZeneca зберегти лістинг у Лондоні.

У серпні повідомляли, що акції європейських фармацевтичних гігантів впали після того, як Дональд Трамп надіслав листи 17 компаніям з вимогою знизити ціни на ліки в США, зокрема в рамках програми Medicaid.