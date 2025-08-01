Європейські фармкомпанії падають в ціні після тиску з боку Трампа

Акції європейських фармацевтичних гігантів упали в п’ятницю після того, як Дональд Трамп надіслав листи 17 компаніям з вимогою знизити ціни на ліки в США, зокрема в рамках програми Medicaid.

Про це пише Reuters.

Цей крок викликав нову хвилю невизначеності для сектора, який уже стикається з потенційними митами між США і ЄС, що можуть коштувати галузі до 19 мільярдів доларів.

Найбільші втрати понесла Novo Nordisk — її акції втратили ще 4%, продовжуючи падіння на фоні попередження про зниження прибутку після проблем із ліками для схуднення. Sanofi, AstraZeneca, GSK і Merck KGaA також втратили 1–3% у ранкових торгах.

Трамп вимагає встановити "ціни найбільшого сприяння" для пацієнтів Medicaid. Компаніям дали час до 29 вересня для відповіді з офіційними зобов'язаннями. Але експерти вважають, що фармгіганти навряд чи погодяться на вимоги без торгів.

Європейський фармацевтичний індекс впав до найнижчого рівня з квітня.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп надіслав листи до керівників 17 великих фармацевтичних компаній, в яких пояснив, що вони повинні знижувати ціни на рецептурні ліки в США, щоб вони відповідали рівню цін за кордоном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ, який зобов’яже фармацевтичні компанії знизити ціни на ліки на 30-80%.