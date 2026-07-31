Асоціація ритейлерів оцінила розвиток мереж супермаркетів за півріччя

За пів року "АТБ" додав 24 нові точки, "Фора" відкрила 23 магазини, у той же час у мережі супермаркетів "Сільпо" на три нових супермаркети припадає чотири закритих, але разом мережі "Фора" та "Сільпо" лишаються другим великим національним гравцем.

Такі дані дослідження Асоціації ритейлерів України RAU.

Асоціація ритейлерів України підготувала аналітичне дослідження та визначила, хто з основних гравців на ринку продовольчого ритейлу України відкривав у січні-червні 2026 року найбільше магазинів та які регіони стали пріоритетними для FMCG-операторів.

За даними асоціації, найбільшою мережею сегменту продовольчого роздробу лишається "АТБ", яка станом на кінець червня 2026 року вже мала 1337 магазинів. За січень-червень ритейлер додав 24 нові точки, закривши тільки одну.

"За аналогічний період минулого року "АТБ" запустив 26 нових магазинів і закрив три, тобто у підсумку додав так само 23 точки. Тобто мережа продовжує своє розширення зі швидкістю приблизно чотири магазини на місяць", – говориться у повідомленні.

На другому місці – компанія "Клевер Сторс" (Луцьк), яка розвиває мережу маркетів "Сімі". За шість місяців регіональний гравець додав 71 новий магазин, а закрито було тільки три, тож"Сімі" вже має 511 точок.

"Стрімкий розвиток дозволив компанії ще за підсумками 2025 року обійти столичну мережу Фора, що входить у "Fozzy Group". Тепер відрив став ще більшим – майже у сотню магазинів", – говориться у повідомленні.

У той же час "Фора", яка знаходиться на третьому місці з показником у 415 магазинів, з січня по червень відкрила 23 магазини і припинила роботу тільки на двох локаціях.

"Фора" взяла в управління близько 180 магазинів "Бадьорий", розширюючи свою присутність у Києві та Київській області. ПАТ "ЗНВКІФ "Бенефіт", що входить до Fozzy Group, завершила угоду про набуття контролю над компанією "Недлес", яка є оператором мережі Бадьорий.

Водночас мережа супермаркетів "Сільпо", що також входить у "Fozzy Group", по факту скоротилася на один магазин, оскільки на три нових супермаркети припадає чотири закритих.

"На жаль, магазини зникають не завжди з економічних міркувань і найбільш яскравий приклад – знищення у травні Сільпо в "ТЦ Квадрат" на Лук'янівці внаслідок ракетного обстрілу", – зазначають у асоціації.

Але разом мережі "Фора" та "Сільпо" (навіть без урахування "Thrash!Траш!" та гіпермаркетів "Fozzy") дають можливість "Fozzy Group" лишатися другим великим національним гравцем після "АТБ" за кількістю торгівельних точок – загалом 723 магазини.

Ще один гравець національного масштабу – мережа магазинів "М'ясомаркет", яку розвиває агрохолдинг "МХП", має 291 точку продажу і входить в п'ятірку найбільших мереж.

В десятку найбільших за півріччя потрапила й столична мережа магазинів у форматі "коло дому" "КОЛО", маючи у своєму розпорядженні 252 точки продажу.

Але вже в липні Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Омега", оператору мережі супермаркетів "Varus", на набуття контролю над ТОВ "Арітейл", яке управляє мережею магазинів біля дому "КОЛО", зауважують у асоціації.

"В результаті ще один локальний ритейлер в столичному регіоні переходить під контроль великого гравця. Якщо всі магазини "КОЛО" залишаться працювати в складі мережі Varus, яка налічує 120 торгівельних точок різного формату, загальна їх кількість виросте до 372 магазинів", – зазначає RAU.

Львівська мережа магазинів "Рукавичка" досягла позначки у 238 магазинів іне закрила жодної торгівельної точки, розширившись за шість місяців на 19 локацій.

В десятку найбільших мереж також потрапили ритейлер з Кропивницького "Файно маркет" (223), що поступово виходить за межі "рідної" Кіровоградської та суміжних областей. А також ще один представник "Fozzy Group" – маркети мережі "Thrash!Траш!" (205) та ще одна київська мережа "Box експрес маркет" (150).

Перша десятка мереж за темпами відкриттів дещо відрізняється, зазначає RAU. Лідером за темпами розширення у півріччі став регіональний гравець – мережа магазинів "Сімі", що відкрила одразу 71 магазин. З урахуванням трьох закритих точок мережа фактично розширилася на 15%. Схожа динаміка ритейлера спостерігалася і в минулому році (+18%).

Високі темпи розвитку показує також мережа магазинів "АТБ", яка за пів року відкрила 24 магазини і з урахуванням закритих точок приросла на 23 об'єкти торгівлі.

Замикає трійку лідерів найдинамічніших food-ритейлерів мережа "Фора" з чистим приростом у 21 магазин (при 23 нових і 2 закритих).

У п'ятірці кращих за темпом відкриттів львівська мережа магазинів "Рукавичка", яка не закрила жодної торгівельної точки, розширившись за шість місяців на 19 локацій і мережа "Thrash!Траш!" з показником у 16 точок за півріччя.

Мережа магазинів формату "біля дому" "Мі Маркет", яку розвиває литовський ритейлер Novus в столичному регіоні, запустила 15 нових торгівельних точок за шість місяців 2026-го. Ця мережа теж не закрила за цей час жодного магазину.

Швидко розширюється мережа м'ясних магазинів "Щасливе курча", що працює на ринку України з 2021 року. Ритейлер має 71 магазин у 40 населених пунктах, говориться у повідомленні.

Замикають перелік найдинамічніших ритейлерів серед членів RAU мережа "Box експрес маркет", яка відкрила 8 нових магазинів, не закривши жодного, а також мережа "ЕКО маркет" (+8 точок) та "Файно маркет" (+6).

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