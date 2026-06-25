Novus відкриває перші магазини у двох містах на заході України

Мережа супермаркетів Novus отримала від Антимонопольного комітету України дозвіл на оренду активів групи "Євротек" та планує відкрити на їх місці свої перші магазини у Львові та Івано-Франківську.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі ритейлера.

Мережа супермаркетів отримала від Антимонопольного комітету України дозвіл на оренду активів групи "Євротек", яка нещодавно повідомила про закриття своїх мереж супермаркетів.

Уточнюється, що АМКУ на засіданні у четвер надав дозвіл ТОВ "Новус Україна" на набуття в оренду трьох активів АТ "ЗНВКІФ "Євротек Інвест", який закрив свої продуктові мережі.

Для Novus це перший вихід на ринок Львова та Івано-Франківська, а також новий етап розвитку мережі в західних областях України, говориться у повідомленні. У Львові Novus планує відкриття у серпні, в Івано-Франківську – у вересні.

"Західний регіон, зокрема Львів та Івано-Франківськ, є для нас стратегічно важливими напрямами. Львів сьогодні – один із ключових споживчих центрів та найбільш конкурентних ринків країни, а Івано-Франківськ демонструє стрімкий розвиток і високий попит на якісний рітейл", – зазначають у компанії.

Група компаній "Євротек" закрила свої продуктові мережі "Фреш", "Арсен", "Союз" і "Квартал". Зокрема, мережа "Арсен" була представлена у Львові, Івано-Франківській та Рівненській областях, в цілому вісім супермаркетів.

У травні АМКУ дозволив ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо" та входить до групи компаній Fozzy Group, придбати п'ять з них, про дати відкриття ще не повідомлялося.

Novus – мережа супермаркетів зі 100% литовським капіталом, що працює з 2008 року та розвивається компанією BT Invest (Литва).

Станом на кінець червня 2026 компанія налічує 173 об'єкти і представлена у Києві, Київській області та низці інших регіонів України. Засновником та бенефіціаром групи є литовський підприємець Раймондас Туменас.

За підсумками 2025 року мережа входить до числа найбільших продовольчих ритейлерів України. Її виторг за підсумками року становив 34,69 млрд грн, що на 19,55% більше, ніж 2024 році.

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Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Сільпо-Фуд" на набуття контролю над об'єктами нерухомості та обладнання, які належать групі компаній "Євротек".