Varus відкрив свій перший супермаркет у Вінниці

Мережа Varus відкрила свій перший супермаркет у Вінниці: новий магазин розпочав роботу в ТЦ "Петроцентр".

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України (RAU).

Особливу увагу в новому супермаркеті приділили готовим рішенням: у магазині працює Varus Cafe з готовими стравами, WOK-зона для поціновувачів азійської кухні, зона свіжої випічки та кавомашина для гостей тощо.

Крім того, діють доставка та самовивіз, а з сервісом Scan&Go клієнти сканують товари й оплачують їх в мобільному застосунку, минаючи черги.

"Varus продовжує розширювати свою присутність в Україні та розвивати сучасні формати роздрібної торгівлі", – говориться у повідомленні.

Раніше у компанії зазначили, що вона фокусується на посиленні позицій у поточних регіонах і водночас готується до експансії нових цільових ринків. Очікується "активний розвиток компактних міських і обласних магазинів, а також більш гнучких рішень, адаптованих під локальний попит і купівельну спроможність".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що мережа Varus у 2025 році отримала 24 млрд грн доходу (+20%) та 42,7 млн грн прибутку (+21%).

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