"ЕКО Маркет" займе площі закритих "Союзу" та "Кварталу": угоду підписано

Торговий дім Аванта" підписав договір про придбання чотирьох торговельних об'єктів групи компаній "Євротек": кількість супермаркетів "ЕКО Маркет" у Чернігові зросте до восьми торговельних точок.

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України.

ТЗОВ "Торговий дім Аванта" підписав договір про придбання чотирьох торговельних об'єктів групи компаній "Євротек", до якої належали супермаркети "Союз" та "Квартал" у Чернігові.

Вже з середини червня нові магазини почнуть працювати під назвою "ЕКО Маркет".

Загальна кількість супермаркетів "ЕКО Маркет" у Чернігові зросте до восьми торговельних точок, що дозволить мережі увійти до числа найбільших роздрібних операторів міста.

Розширення мережі є частиною стратегії компанії, спрямованої на розвиток сучасної роздрібної торгівлі та підвищення доступності товарів для українських споживачів, говориться у повідомленні.

"Ми послідовно реалізуємо стратегію розвитку мережі та інвестуємо в регіони, які мають значний потенціал. Чернігів є знаковим містом для нас, адже саме тут у 2003 році ми відкрили перший супермаркет "ЕКО Маркет", - повідомили в компанії.

Нагадаємо:

Мережа "Фора" бере в управління близько 180 магазинів "Бадьорий" у Києві та Київській області: угода про набуття контролю над оператором мережі вже уклали.

"Auchan Україна" закриває свій магазин на Великій Кільцевій, 4 у Петропавлівській Борщагівці у Києві – завершився термін дії 16-річного контракту оренди.

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Сільпо-Фуд" на набуття контролю над об'єктами нерухомості та обладнання, які належать групі компаній "Євротек".