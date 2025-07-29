АРМА знайшло елітну нерухомість, яхти й літак підозрюваного високопосадовця

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало активи посадовця, який протягом тривалого часу використовував своє службове становище для незаконного збагачення.

Про це повідомляє АРМА.

Нацагентство розшукало ці активи на запит Національної поліції України, говориться у повідомленні.

Поміж виявлених АРМА активів 22 об’єкти нерухомості, 9 земельних ділянок. Агентство знайшло 6 елітних автомобілів, 4 одиниці морського транспорту;приватний літак. А також виявило корпоративні права в українських компаніях на суму понад 1,5 млн грн.

"За кордоном АРМА встановило наявність об’єктів елітної житлової нерухомості в центрі міста Мілан (Італія), двох автомобілів на території Люксембургу, а також корпоративні права в одній із люксембурзьких компаній на суму 12 тисяч євро, що належать членам родини високопосадовця", – говориться у повідомленні.

Нацагентство говорить про ефективну міжвідомчу взаємодію – співпраця з Національною поліцією була злагодженою.

"Інформацію про виявлені активи вже передано до правоохоронного органу для вжиття заходів із накладення арешту та подальшого процесуального супроводу і передачі в управління АРМА", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Національне агентство з менеджменту та розшуку активів повідомляло, що відшукало активи фігурантів кримінального провадження, які заволоділи коштами та майном волонтерів. Учасники організованої злочинної групи, прикриваючись постачанням дронів для Збройних Сил України, заволоділи коштами та майном волонтерів.

Раніше повідомлялося, що у Хорватії ще в середині листопада 2022 року агенти ФБР провели обшук на яхті "Royal Romance" виданого Росії українського нардепа Віктора Медведчука, 92-метрове судно пришвартоване в Трогірі. Майже через 2 роки після арешту, АРМА розпочала процедуру реалізації яхти.