Шахрайство з дронами для військових: АРМА розшукало активи підозрюваних

Національне агентство з менеджменту та розшуку активів відшукало активи фігурантів кримінального провадження, які заволоділи коштами та майном волонтерів.

Про це повідомляється на сайті АРМА.

"За даними слідства, яке здійснює Головне слідче управління Національної поліції України, учасники організованої злочинної групи, прикриваючись постачанням дронів для Збройних Сил України, заволоділи коштами та майном волонтерів. Загальна сума збитків, згідно матеріалів кримінального провадження, перевищує 10,7 млн грн", – йдеться у повідомленні.

На запит правоохоронного органу АРМА здійснило розшук активів фігурантів цього кримінального провадження.

Працівники департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА виявили 11 об'єктів житлової та комерційної нерухомості, 11 земельних ділянок, 10 люксових автомобілів. А також – частки у статутних капіталах підприємств на понад 18 млн грн, кошти в банках на понад 22 млн грн і майже $10 000 (в еквіваленті) та майнові права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи.

"Розслідування триває та перебуває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Інформацію про розшукане майно вже передано правоохоронним органам для вирішення питання щодо накладення арешту на ці активи", – говориться у повідомленні.

Тим часом працівники АРМА продовжують роботу щодо виявлення активів фігурантів справи за межами України.

Нагадаємо:

Правоохоронці ліквідували організовану злочинну групу шахраїв, яка не поставила для ЗСУ понад 100 дронів вартістю майже 11 млн грн.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці ліквідували злочинне угруповання, яке ошукало українців більш ніж 45 мільйонів гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ. За результатом моніторингу пропозицій з продажу БПЛА, таку суму шахраям перерахувало 92 потерпілих.

Підозрювані створювали видимість здійснення реальної господарської діяльності з постачання квадрокоптерів, пропонуючи їх за ціною, нижчою від ринкової на 20-30%. Але оплату за товар покупці мали здійснювати відразу в повному розмірі на ФОП. В подальшому ці гроші перераховувались не за призначенням.

"Українська правда" писала про цю шахрайську схему. Детальніше читайте в матеріалі "Піраміда дронів. Як шахрайська схема на десятки мільйонів гривень вдарила по військових і волонтерах".