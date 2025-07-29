АРМА нашло элитную недвижимость, яхты и самолет подозреваемого чиновника

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало активы чиновника, который в течение длительного времени использовал свое служебное положение для незаконного обогащения.

Об этом сообщает АРМА.

Нацагентство разыскало эти активы на запрос Национальной полиции Украины, говорится в сообщении.

Среди выявленных АРМА активов 22 объекта недвижимости, 9 земельных участков. Агентство нашло 6 элитных автомобилей, 4 единицы морского транспорта;частный самолет. А также выявило корпоративные права в украинских компаниях на сумму более 1,5 млн грн.

"За рубежом АРМА установило наличие объектов элитной жилой недвижимости в центре города Милан (Италия), двух автомобилей на территории Люксембурга, а также корпоративные права в одной из люксембургских компаний на сумму 12 тысяч евро, принадлежащих членам семьи чиновника", - говорится в сообщении.

Нацагентство говорит об эффективном межведомственном взаимодействии - сотрудничество с Национальной полицией было слаженным.

"Информация о выявленных активах уже передана в правоохранительный орган для принятия мер по наложению ареста и дальнейшего процессуального сопровождения и передачи в управление АРМА", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее Национальное агентство по менеджменту и розыску активов сообщало, что отыскало активы фигурантов уголовного производства, которые завладели средствами и имуществом волонтеров. Участники организованной преступной группы, прикрываясь поставками дронов для Вооруженных Сил Украины, завладели средствами и имуществом волонтеров.

Ранее сообщалось, что в Хорватии еще в середине ноября 2022 года агенты ФБР провели обыск на яхте "Royal Romance" выданного России украинского нардепа Виктора Медведчука, 92-метровое судно пришвартовано в Трогире. Почти через 2 года после ареста, АРМА начала процедуру реализации яхты.