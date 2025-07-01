АРМА шукає управителя для одеського бізнес-центру

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів проводить ринкові консультації для управління нежитловою будівлею ТОВ "Бізнес-центр "Конкорд".

Про це повідомляється на сайті АРМА.

Цей об’єкт, який було передано в управління АРМА згідно з ухвалою слідчого судді Печерського райсуду м. Києва, розташований в історичному та курортному центрі Одеси. Як зазначає агентство, він має високий потенціал для комерційного використання.

АРМА запрошує до участі професійних управителів, інвесторів, операторів нерухомості та інших зацікавлених суб’єктів (окрім представників держави-агресора).

Потенційними управителями можуть бути юридична особа або фізична особа-підприємець зареєстровані в установленому законодавством порядку суб’єктами підприємницької діяльності.

За підсумками консультацій буде ініційовано відкритий конкурс з відбору управителя через Prozorro.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АРМА отримало в управління нерухомість портової інфраструктури Одещини. Активи, які можуть бути використані для забезпечення стабільного функціонування вантажопотоків, зміцнення продовольчої та енергетичної безпеки держави, а також відновлення логістичних ланцюгів.

Також повідомлялося, що АРМА шукає управителя для майна телеканалу Наш, який належав підозрюваному у держзраді екснардепу Євгену Мураєву.