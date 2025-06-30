Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління нерухомість портової інфраструктури Одещини.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

Ідеться про активи, які можуть бути використані для забезпечення стабільного функціонування вантажопотоків, зміцнення продовольчої та енергетичної безпеки держави, а також відновлення логістичних ланцюгів в умовах повномасштабної війни.

Наступним етапом стане проведення незалежної оцінки активу.

Після визначення його ринкової вартості, актив виставлять на відкритий конкурс в системі Prozorro для пошуку ефективного управителя.

У повідомленні йдеться, що на тлі тимчасової недоступності портів Донеччини, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, саме Одещина виконує критично важливу функцію єдиного логістичного центру країни — сьогодні через її порти проходить близько 80% усього вантажопотоку.

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Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителя для майна телеканалу Наш, який належав підозрюваному у держзраді екснардепу Євгену Мураєву.