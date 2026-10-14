АРМА шукає управителя для активів ексміністра Сольського

АРМА готує до конкурсного відбору управителя майно ТОВ "Волиця-Агро": товариство пов'язують з ексміністром агрополітики Миколою Сольським, якого раніше викрили на схемі фіктивного продажу зерна на 63 млн грн.

Про конкурсний відбір повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.

До конкурсу готують арештоване рухоме та нерухоме майно "Волиця-Агро", розташоване в Київській області.

Йдеться про зерносховище значної місткості, виробничі й господарські споруди, земельні ділянки, сільськогосподарські об'єкти та транспортні засоби.

Одним із ключових об'єктів є зерносховище потужністю до 60 тисяч тонн, розташоване на земельній ділянці площею 4 гектари, зазначає АРМА.

До майнового комплексу також входять адміністративні будівлі, майстерні, склади, вагова, трансформаторна підстанція, зерносклад, пилорама та інші господарські споруди.

До переліку активів входять об'єкти колишньої тваринницької інфраструктури, зокрема корівники, свинарники й телятник.

Крім нерухомого майна, у складі активу зазначено зерно пшениці, що зберігається в бункерах елеватора, а також транспортні засоби, серед яких автомобілі.

Майно розташоване в місті Біла Церква та селах Яблунівка і Дмитрівка Київської області.

Нагадаємо:

Правоохоронці викрили схему фіктивного продажу зерна на 63 млн грн, організаторам на чолі з ексміністром агропромисловості, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Після скандалу із фіктивним продажем зерна, у яких правоохоронці підозрюють ексміністра агропромисловості, більшість великих зернотрейдерів призупинили нові закупівлі зерна зі сторонніх елеваторів.

Також повідомлялося, що після скандалу із "зерновими оборудками" ексміністра агрополітики Миколи Сольського низка зернотрейдерів ("Луї Дрейфус", "Украгропротект" з LNZ Group та інші) ініціювали процедуру банкрутства компаній "Південно-Київського агрохолдингу".

Проте, власники зерна, яке зникло з елеватора "Волиця-Агро" через "зернові оборудки" ексміністра агрополітики Миколи Сольського можуть нічого не отримати від його продажу: елеватор перебуває у заставі "Сенс банку", який має першочергове право на кошти від реалізації застави.