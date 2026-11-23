Апеляція ВАКС задовольнила скаргу прокуроратури і передала 150 млн грн застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка в управління АРМА.

Про це пише Центр протидії корупції.

Апеляція Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відтак, 150 млн грн застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка переходять в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Рішення ухвалила колегія суддів, раніше слідчий суддя ВАКС наклав арешт на заставу з метою подальшої конфіскації, але відмовився передавати ці кошти в АРМА.

"Захист вимагав скасувати арешт. Мовляв, апеляцію взагалі не мали відкривати, бо на етапі досудового розслідування таке рішення оскаржити не можна", – говориться у повідомленні.

Крім того, адвокат вважав, що захист коштів від інфляції через АРМА не важливіший за права людини.

"Прокурор натомість заявив, що, згідно з матеріалами негласних слідчих дій, гроші для застави перед внесенням перевели з готівки в безготівкову форму. Тобто є ризик, що за свободу ексміністра заплатили грошима сумнівного походження", – пише ЦПК.

Тепер вони не повернуться до фігуранта, а залишаться під контролем держави до вироку.

Раніше суд взяв Галущенка під варту з альтернативою застави у 150 млн грн. Її повністю внесли, однак, як встановили НАБУ і САП, ці гроші ймовірно мали злочинне походження.

Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі в енергетиці, відмиванні коштів та участі в злочинній організації. НАБУ і САП викрили ексміністра в межах операції "Мідас", слідство в якій уже завершили. За день до оголошення підозри його затримали при спробі виїхати з України.

"Крім того, навчання дітей Галущенка у Швейцарії оплачував нафтовий контрабандист Артемов, чий "тіньовий флот" перевозив нафту з росії та Ірану. Водночас СБУ весь цей час не помічала у Галущенка жодних "російських слідів", – пише ЦПК.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить передати 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, до Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Раніше Вищий антикорупційний суд зняв браслет з ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють в участі у корупційній схемі в Енергоатомі (справа "Мідас") та відмиванні грошей.

Галущенку вручили підозру у справі "Мідас" 16 лютого. Його зняли з потяга при спробі перетнути кордон та виїхати до Польщі.

Його підозрюють в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 255 КК України) та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій організованою групою або в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України).

29 червня Галущенко вийшов із СІЗО під заставу у 150 млн грн. Пізніше виявилося, що кошти на заставу були отримані нелегально та "відмиті" через державний Сенс Банк.