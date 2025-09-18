Управитель Будинку профспілок порушив умови договору – АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів зафіксовано порушення окремих умов договору з управителем Будинку профспілок у Києві.

Про це АРМА повідомляє на своєму сайті.

Планову перевірку діяльності УК "Кампарітет" як управителя арештованого активу – Будинку профспілок – Національне агентство провело з 20 серпня по 5 вересня.

"За результатами перевірки було зафіксовано порушення окремих умов договору управління активом. Управителю надано строк для усунення виявлених недоліків та подання пояснень", – говориться у повідомленні.

До кінця вересня АРМА очікує отримати від управителя офіційні пояснення та підтвердження вжитих заходів для приведення діяльності у відповідність до умов договору.

"На підставі результатів перевірки та отриманих пояснень АРМА ухвалить рішення щодо подальшого управління активом, у тому числі розгляне можливість застосування передбачених законом заходів реагування", – зазначає нацагентство.

Будинок профспілок у місті Києві був переданий в управління АРМА ухвалою суду в межах кримінального провадження. Для належного управління майном, за результатами відкритого конкурсу, Агентство обрало управителя — Консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет", нагадує АРМА.

Відповідно до договору управління, управитель зобов’язаний здійснювати належну експлуатацію та утримання об’єкта, виконувати фінансові зобов’язання перед державою та забезпечувати збереження та ефективне використання активу.

АРМА пише про "резонанс навколо цього активу". "Дякуємо за увагу до роботи АРМА. Це сприяє нашій ефективній роботі для виконання покладених на агентство функцій", – говориться у повідомленні.

"Управління арештованими активами здійснюється виключно в інтересах держави та суспільства, а всі управителі зобов’язані неухильно дотримуватися умов договорів та вимог законодавства", наголошує АРМА.

"Всі виявлені проблеми у сфері управління арештованими активами фіксуються, опрацьовуються та вирішуються в межах наданих законом повноважень. Агентство забезпечує максимальну прозорість своїх дій і готове до діалогу з народними депутатами, громадськістю та медіа", – додали у нацагентстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що консорціум "КАМпарітет", який став управителем Будинку профспілок у Києві та інших активів, не сплатив державі жодних відсотків від прибутку.

"Наразі фірма не платила державі жодних відсотків від прибутку — лише гарантійні платежі. Хоча, до прикладу, у Києві, де "КАМпарітет" взяв в управління приміщення, працює магазин "Світ матраців". Тобто, ймовірно прибуток від діяльності об’єктів управління таки є", – стверджує голова комітету ВР з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів уклало договір управління щодо Будинку профспілок, розташованого за адресою Майдан Незалежності, 2, з консорціумом "Управляюча компанія "КАМпарітет".

АРМА передало консорціуму "Управляюча компанія КАМпарітет" арештоване майно компанії "Українська ягода". Повідомлялося, що доходи від експлуатації майна, включно з щомісячним гарантованим платежем, надходитимуть до держбюджету.

Також повідомлялося, що УК "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основний вид діяльності компанії – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Директоркою є Ліана Пінькевич, а засновниками три компанії – "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ЄВРО-СЕРВІС", "ПАРКІНГ КОМФОРТ" та "БЕРРІ ХАБ ПЛЮС". Бенефіціарами "УК "КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.