АРМА ищет управляющих для двух добывающих предприятий

Агентство по розыску и менеджменту активов начало конкурс по отбору управляющего для двух предприятий, которые специализируются на добыче вторичных каолинов.

Об этом говорится в сообщении на сайте АРМА.

Речь идет об управлении корпоративными правами и имуществом, конкурсы проходят через систему Prozorro, говорится в сообщении.

Для управления предлагаются три пакета корпоративных прав АО "Кировоградское рудоуправление" (18,8%, 24,5%, 9,5%), 10 объектов недвижимости, а также 39 единиц автотехники.

Среди объектов недвижимости - административное здание (814,3 кв. м), 4 комплекса зданий (4314,9 кв. м, 951,5 кв. м, 220,2 кв. м, 33,6 кв. м), клуб (459,2 кв. м), магазин (47,1 кв. м).

Технический парк предприятий насчитывает 20 грузовых и 7 легковых автомобилей, 3 самосвала, 3 экскаватора, 2 грейдера, 2 автобуса, бульдозер, погрузчик.

"Предприятия имеют длительную историю и играют важную роль в горнодобывающей отрасли. Активы принадлежат российским и виргинским компаниям и были переданы в управление АРМА постановлением районного суда города Кропивницкий в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

Важным решением стало сохранение в судебном порядке специального разрешения АО "Кировоградское рудоуправление" на пользование недрами, добавляет агентство.

"АРМА доказало, что его аннулирование остановило бы работу предприятия и обесценило актив, лишив государство потенциальных доходов. Суд поддержал аргументы агентства", - говорится в сообщении.

