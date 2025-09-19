Українська правда
АРМА готує до передачі в управління комплекс з виробництва інертних газів

Андрій Муравський — 19 вересня, 19:35
Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало ринкові консультації щодо управління арештованим майном та корпоративними правами ТОВ "Кріоін Інжинірінг".

Про це говориться на сайті АРМА.

Підприємство виробляє і поставляє по всьому світу інертні гази високої чистоти – неон, ізотопи 20Ne, 21Ne і 22Ne, гелій, ксенон, криптон, говориться у повідомленні. Воно розташоване в Одеській області та оснащене усім необхідним обладнанням для виробництва, упаковки та транспортування продукції.

Окрім корпоративних прав, АРМА реалізує 4 земельних ділянок (0,6 га, 0,2,га, 0,32 га, 0,05 га), 2 виробничих приміщень (725,1 кв. м та 291 кв. м), устаткування та обладнання.

Крім того, до активу входять 9 квартир в Одесі (найбільша – 301,7 кв. м), 2 дачних будинка в Одесі (332,9 кв. м; 537.6 кв. м, частка власності 1/2) та котедж в Одесі (525,1 кв. м, частка власності 1/2).

"Виробничий комплекс – комерційно привабливий актив, що не потребує додаткових капіталовкладень для відновлення роботи за призначенням. Являє інтерес для підприємств, які працюють у галузі виробництва промислових газів", – зазначає АРМА.

Компанія "Кріоін Інжинірінг" також має наукову базу, що дозволяє ефективно впроваджувати передові технології у кріогенну промисловість.

Арештовані корпоративні права та майно ТОВ "Кріоін Інжинірінг" передані в управління АРМА за рішенням слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Нагадаємо:

У 2024 році АРМА вже оголошувало конкурсний відбір управителів активами: майно та корпоративні права ТОВ "Кріоін Інжинірінг".

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила керівництво унікального українського підприємства з Одеси на співпраці з країною-агресором. Компанія постачала ворогу сировину для виробництва лазерних прицілів. Йдеться про інертний газ високої очистки. Власники, громадяни РФ, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент.

