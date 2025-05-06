АРМА ищет управляющих на арестованные активы Жеваго

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов начало конкурсы по отбору управляющих и оценщиков для комплекса арестованных активов известного олигарха.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Масштабный перечень активов охватывает:

- Корпоративные права 28 юридических лиц, среди которых компании, работающие в сферах недвижимости, строительства, аграрного сектора, финансовых услуг и энергетики;

- Спиртовые заводы: Юрковецкий, Уладовский, Довжоцкий, Иваньковский, Тхоровский, Борщевский и Воютицкий;

- Объекты недвижимого имущества: 121 объект в Киеве, Полтавской, Киевской, Черкасской, Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях;

- Движимое имущество: 99 транспортных средств.

АРМА уже осмотрело и провело инвентаризацию активов, зафиксировав состояние каждого объекта и подготовив соответствующие отчеты.

Конкурсные процедуры предусматривают:

Отбор управляющего (рыночные консультации) - субъекта, который будет осуществлять фактическое управление активами, который обеспечит их сохранение и приумножение;

Отбор оценщиков - компаний, которые предоставят независимую оценку активов для надлежащей организации процесса передачи в управление.

После проведения этих процедур активы будут опубликованы на Prozorro.

Напомним:

В марте Печерский суд города Киева передал в АРМА имущество бизнесмена Константина Жеваго. Среди них - 49,5% акций ЧАО "Полтавский ГОК".