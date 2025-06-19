АРМА розповіло про результати другого конкурсу на відбір управителя ТРЦ "Гулівер"

У другому конкурсі на відбір управителя ТРЦ "Гулівер" в центрі Києва узяли участь три учасники.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів.

"За даними системи Prozorro найбільш вигідною економічною пропозицією є пропозиція від учасника ТОВ "БК МІЛЕНІУМ". Цей учасник вже брав участь у минулому конкурсі, але тоді його кандидатура була відхилена через порушення антикорупційного законодавства", – зазначено на сайті агентства.

"Директор ТОВ "БК "МІЛЕНІУМ" одночасно перебував на державній службі та здійснював комерційну діяльність від імені цього підприємства, не маючи на це будь-яких законних повноважень", – пояснюється у повідомленні..

Другим учасником було ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ", третім — ТОВ "АЛАКОР СІТІ".

нагадує, що "АЛАКОР СІТІ" відхилили під час минулого конкурсу через те що бенефіціаром компанії був резидент РФ.

"АРМА не допустить до управління компанії, причетні до корупційних схем, власника арештованого активу або пов'язані з російською федерацією", – зазначено у публікації.

Агентство додало, що зараз відбувається детальна перевірка тендерної документації та всіх учасників на їх причетність до власника та Росії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) відмовив у задоволенні чергових скарг на конкурс з відбору управителя для ТРЦ "Гулівер".

20 травня 2025 року Комісія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийняла рішення, якими відмовила у задоволенні скарг ТОВ "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ІСТ" та ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ".

Як повідомляла АРМА, загалом з початку нового конкурсу до АМКУ надійшло 5 скарг стосовно процедури відбору управителя ТРЦ "Гулівер".

Раніше повідомлялося, що один з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер" продовжує відстоювати інтереси колишнього власника Віктора Поліщука. Про це йдеться в інтерв'ю ЕП голови Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) Олени Думи.

Раніше, Шевченківський райсуд Києва передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За словами суду, предметом розслідування було, серед іншого, дослідження фактів ухилення від сплати податків, зборів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.