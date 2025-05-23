Компаніям, пов'язаним із ексвласником "Гуліверу", відмовили у задоволенні скарг щодо відбору управителя ТРЦ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відмовив у задоволенні чергових скарг на конкурс з відбору управителя для ТРЦ "Гулівер".

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Зазначається, що 20 травня 2025 року Комісія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийняла рішення, якими відмовила у задоволенні скарг ТОВ "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ІСТ" та ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ".

Як повідомляє АРМА, загалом з початку нового конкурсу до АМКУ надійшло 5 скарг стосовно процедури відбору управителя ТРЦ "Гулівер". На сьогодні:

- 2 скарги - відмовлено у задоволенні;

- 2 скарги - залишено без розгляду;

- 1 скарга - розгляд продовжено.

Як повідомляло АРМА раніше, здебільшого скарги подають особи та структури, пов'язані з колишнім власником арештованого активу. Це прямо суперечить тендерній документації, яка забороняє участь у конкурсі компаніям, пов'язаним із власником активу.

Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління АРМА.

10 січня 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер". У конкурсі брали участь три компанії: ТОВ "БК "Міленіум", "Алакор Сіті" та консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

Агентство під час перевірки документів учасників звернулося до правоохоронних і розвідувальних органів, щоб з’ясувати, чи пов’язані вони з власником арештованого активу, країною-агресором або її союзниками.

За результатами перевірки, АРМА спочатку відхилило кандидатуру першого учасника - ТОВ "БК "Міленіум", який мав зв’язок із Поліщуком.

18 березня було відхилено другого учасника - консорціум "Управляюча компанія "Еспланада". А за два дні потому - відхилили й третього учасника - ТОВ "Алакор Сіті".

У квітні 2025 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило новий конкурс на відбір управителя столичного ТРЦ "Гуллівер".

У травні АРМА заявило про спробу заблокувати конкурс з відбору управителя для одного з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер". За цим стоїть людина, пов’язана з колишнім власником центру Віктором Поліщуком.