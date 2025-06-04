АРМА розпочинає відбір управителя для санаторію "Жовтень"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало на Prozorro відбір управителя для санаторію "Жовтень".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Ринкова вартість майнового комплексу санаторію "Жовтень" згідно з офіційним звітом про оцінку становить 60 757 000 грн.

Майновий комплекс санаторію "Жовтень" має загальну площу 22 762,90 м², зазначено у повідомленні. Він розташований в престижному районі Конча-Заспа на Столичному шосе, на великій території в мальовничій місцевості, говориться у повідомленні. АРМА вважає, що це "забезпечує його високу інвестиційну привабливість".

"Санаторій "Жовтень", як і інші активи Федерації профспілок України, було арештовано та передано до АРМА для проведення прозорого відбору управителя. Це частина системної роботи агентства щодо ефективного управління майном, яке десятиліттями фінансувалося за рахунок внесків українських громадян", – зазначено у повідомленні.

За умовами майбутнього договору, управитель щомісячно перераховуватиме до Державного бюджету України встановлений значний відсоток від доходів, отриманих від управління арештованим активом.

Договір також містить обов'язкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, який управитель зобов'язаний сплачувати з власних коштів при відсутності чи недостатності доходів від управління активом.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АРМА виставило на повторний конкурс палац "Жовтневий". Тоді кінцевим терміном подання заявок визначали 26 травня 2025 року. Серед вимог – забезпечення щомісячного очікуваного доходу від управління у розмірі не менше 2 млн грн.

У липні 2022 року повідомлялося, що в управління держави передали арештовані активи на 15 мільярдів. "Що стосується майна, яке перебувало на балансі Федерації профспілок України, то з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації незаконно відчужили 80 курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів. Це робилося шляхом заниження ринкової вартості об’єктів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом державного майна", – зазначали тоді в СБУ.