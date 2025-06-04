АРМА начинает отбор управляющего для санатория "Жовтень"

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов начало на Prozorro отбор управляющего для санатория "Жовтень".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Рыночная стоимость имущественного комплекса санатория "Жовтень" согласно официальному отчету об оценке составляет 60 757 000 грн.

Имущественный комплекс санатория "Жовтень" имеет общую площадь 22 762,90 м², говорится в сообщении. Он расположен в престижном районе Конча-Заспа на Столичном шоссе, на большой территории в живописной местности, говорится в сообщении. АРМА считает, что это "обеспечивает его высокую инвестиционную привлекательность".

"Санаторий "Жовтень", как и другие активы Федерации профсоюзов Украины, был арестован и передан в АРМА для проведения прозрачного отбора управляющего. Это часть системной работы агентства по эффективному управлению имуществом, которое десятилетиями финансировалось за счет взносов украинских граждан", - говорится в сообщении.

По условиям будущего договора, управляющий ежемесячно будет перечислять в Государственный бюджет Украины установленный значительный процент от доходов, полученных от управления арестованным активом.

Договор также содержит обязательную норму минимального ежемесячного гарантийного платежа, который управляющий обязан платить из собственных средств при отсутствии или недостаточности доходов от управления активом.

Напомним:

Ранее сообщалось, что АРМА выставило на повторный конкурс дворец "Октябрьский". Тогда конечным сроком подачи заявок определяли 26 мая 2025 года. Среди требований - обеспечение ежемесячного ожидаемого дохода от управления в размере не менее 2 млн грн.

В июле 2022 года сообщалось, что в управление государства передали арестованные активы на 15 миллиардов. "Что касается имущества, которое находилось на балансе Федерации профсоюзов Украины, то с 1992 года по настоящее время должностные лица Федерации незаконно отчудили 80 курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов. Это делалось путем занижения рыночной стоимости объектов и осуществления покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества", - отмечали тогда в СБУ.