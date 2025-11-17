АРМА оголосило про перезавантаження: що зміниться у агентстві

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало системне перезавантаження і вперше за 10 років роботи агентства проводить повну ідентифікацію арештованих активів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АРМА.

"Регіональні підрозділи мають завершити цю роботу до 15 грудня, а оновлений департамент менеджменту до кінця року узагальнить результати та запропонує подальші кроки", – говориться у повідомленні.

"Паралельно розроблено новий порядок ідентифікації арештованих активів, який встановлює чітку процедуру їх передачі від правоохоронних органів до АРМА. Документ уже погоджено з БЕБ, НАБУ, СБУ, Нацполіцією та САП, наразі він на фінальному узгодженні з ДБР та ОГП", – інформує агентство.

Реклама:

Схвалене Урядом 13 листопада нове положення про АРМА дає змогу запустити глибоку організаційну перебудову, зазначають у агентстві.

Перебудова передбачає створення підрозділу внутрішньої безпеки, окремих функцій з ідентифікації та збереження активів, а також розмежування управлінських повноважень, які раніше створювали корупційні ризики, говориться у повідомленні.

"АРМА розпочинає комплексний аудит своєї діяльності за участю міжнародних партнерів. Усі виявлені порушення будуть ретельно перевірені, а винні – притягнуті до відповідальності", – додали у агентстві.

Реклама:

Читайте також: Знайшлися 100 мільярдів доларів. Знайомтесь. АРМА

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський пообіцяв "у повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами" забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб агентство отримало нового керівника уже до кінця цього року.

Раніше Верховна Рада України не підтримала постанову, яка на місяць заблокувала підписання закону про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12374-д щодо реформи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).