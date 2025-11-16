Зеленський анонсував кадрові зміни у енергетиці на тлі аудиту

Президент Володимир Зеленський зазначив, що провів нараду з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними інституціями та анонсував кадрові рішення.

Про це він повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Перше – доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", – зазначив Зеленський.

Також він анонсував оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду. Окрім цього, доручив прем'єр-міністерці внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.

"Четверте – у повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року", – додав Зеленський.

Останнім пунктом він назвав оперативно проведення аудиту і підготувка до продажу активів й часток в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в Росію.