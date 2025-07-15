Верховна Рада розблокувала закон про АРМА

Верховна Рада України не підтримала постанову, яка на місяць заблокувала підписання закону про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

"Парламент не підтримав блокуючу постанову. Національні інтереси понад усе", – написала вона у Telegram.

Вона нагадала, що 18 червня Верховна Рада підтримала в другому читанні реформу АРМА, яка посилює спроможність агентства і відкриває шлях до управління корпоративними правами Росії та Білорусі та передбачає можливість передачі арештованих активів на потреби українських військових.

"Але після цього окрема політична сила заблокувала підписання закону — майже на місяць. Заблокувала можливість допомоги військовим та управління активами рф. Сьогодні ця сторінка закрита", – написала Дума.

За її словами, агентство чекало цього рішення два роки і понад п’ять місяців боролося за ухвалення цього закону, і тепер час запускати реформу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12374-д щодо реформи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Законопроєкт передбачає нові вимоги до голови АРМА, процедуру добору з участю міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами, контроль за передачею активів.

Також повідомлялося, що програмою Ukraine Facility на перший квартал 2025 року було передбачено виконання Україною таких "маяків", як збільшення штату Вищого антикорупційного суду, реформа АРМА та реформа територіальної організації виконавчої влади. Центр економічної стратегії зазначив, що через зрив реформ Україна може недоотримати до 1,5 млрд євро допомоги від ЄС.

"Ціна" реформи АРМА – понад 300 млн євро. Ці кошти потрібні державі для стабільного функціонування і соціальних витрат", – зазначала також у колонці для ЕП народна депутатка, голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.