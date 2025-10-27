АРМА оголосило конкурс на управителя цегельного заводу

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило на платформі Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя для корпоративних прав та майна цегельного заводу ТОВ "Керамбуд" у Львівській області.

Про це говориться у повідомленні на сайті АРМА.

В управління збираються передадти 100% корпоративних прав, три земельні діляни (6,8 га, 2,5 га, 0,76 га), три нежитлові приміщення (21261,9 кв. м, 9666,3 кв. м, 235,1 кв. м), а також 10 одиниць транспорту і виробничі засоби.

Завод оснащений сучасним високотехнологічним німецьким обладнанням, всі виробничі процеси повністю автоматизовано. Потужності підприємства дають змогу виготовляти до 4 млн штук якісної цегли щомісяця. Завод не потребує значних капіталовкладень для відновлення роботи за призначенням.

"Актив може зацікавити виробників будматеріалів, іноземних інвесторів і профільні компанії, що прагнуть вийти на український ринок", – говориться у повідомленні.

ТОВ "Керамбуд" був переданий в управління АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АРМА розпочало ринкові консультації щодо управління цегельним заводом "Керамбуд" на Львівщині, який раніше належав проросійському політику Віктору Медведчуку.

Раніше АРМА повідомляло, що згідно з незалежною оцінкою, ринкова вартість арештованого заводу "Керамбуд" Віктора Медведчука та його бізнес-партнера Тараса Козака становить 246,2 млн грн.

Також АРМА розпочало ринкові консультації щодо пошуку управителя іншим арештованим заводом, який повʼязаний з проросійським політиком та зрадником Віктором Медведчуком – ТОВ "Бетонбуд".

Під час огляду арештованого заводу працівники АРМА встановили факти його незаконного використання та використання спеціального транспорту, який також було арештовано.