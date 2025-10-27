Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

АРМА оголосило конкурс на управителя цегельного заводу

Андрій Муравський — 27 жовтня, 11:45
АРМА оголосило конкурс на управителя цегельного заводу
АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило на платформі Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя для корпоративних прав та майна цегельного заводу ТОВ "Керамбуд" у Львівській області.

Про це говориться у повідомленні на сайті АРМА.

В управління збираються передадти 100% корпоративних прав, три земельні діляни (6,8 га, 2,5 га, 0,76 га), три нежитлові приміщення (21261,9 кв. м, 9666,3 кв. м, 235,1 кв. м), а також 10 одиниць транспорту і виробничі засоби.

Завод оснащений сучасним високотехнологічним німецьким обладнанням, всі виробничі процеси повністю автоматизовано. Потужності підприємства дають змогу виготовляти до 4 млн штук якісної цегли щомісяця. Завод не потребує значних капіталовкладень для відновлення роботи за призначенням.

"Актив може зацікавити виробників будматеріалів, іноземних інвесторів і профільні компанії, що прагнуть вийти на український ринок", – говориться у повідомленні.

ТОВ "Керамбуд" був переданий в управління АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АРМА розпочало ринкові консультації щодо управління цегельним заводом "Керамбуд" на Львівщині, який раніше належав проросійському політику Віктору Медведчуку.

Раніше АРМА повідомляло, що згідно з незалежною оцінкою, ринкова вартість арештованого заводу "Керамбуд" Віктора Медведчука та його бізнес-партнера Тараса Козака становить 246,2 млн грн.

Також АРМА розпочало ринкові консультації щодо пошуку управителя іншим арештованим заводом, який повʼязаний з проросійським політиком та зрадником Віктором Медведчуком – ТОВ "Бетонбуд".

Під час огляду арештованого заводу працівники АРМА встановили факти його незаконного використання та використання спеціального транспорту, який також було арештовано.

АРМА активи санкції

санкції

АРМА оголосило конкурс на управителя цегельного заводу
Санкції: США очікують скорочення нафтових доходів РФ на 30%
Індія купила близькосхідну нафту замість російської – Bloomberg

Останні новини